Sinner rivela a cosa gioca con Donnarumma alla Playstation. E su Spalletti...

Di sicuro non potranno giocarci durante gli Europei, visto quello che Luciano Spalletti pensa della Playstation. Ma Jannik Sinner e Gigio Donnarumma, oltre ad essere amici, hanno in comune anche la passione per un videogame. Lo ha raccontato Sinner a Tennis Channel: "Sono un amico di Gianluigi e a volte abbiamo giocato a Call of Duty (gioco di guerra online) insieme. Ora un po’ meno, ma siamo sempre stati in contatto. É davvero un bravo ragazzo".