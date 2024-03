Nardi show alla Napoli Tennis Cup: due vittorie e semifinale conquistata

Luca Nardi infiamma la Napoli Tennis Cup 2024, il Challenger 125 ATP organizzato da Master Group Sport, in collaborazione con il Tennis Club Napoli, in programma fino al 31 marzo prossimo. Due vittorie in un solo giorno per il ventenne di Pesaro che prima supera il francese Matteo Martineau 7-6 (4) 6-1, nel recupero di secondo turno, poi batte nei quarti di finale l’altro azzurro Matteo Gigante, testa di serie n.7, dopo una battaglia durata tre set (4-6 6-4 6-1) e quasi due ore (1h56’). In serata è arrivata la seconda vittoria italiana. Francesco Passaro ha piegato in tre set molto combattuti il francese Ugo Blanchet, 6-2 2-6 6-2, in 1h52’ di gioco. Sarà il perugino Passaro, quindi, l’avversario di Luca Nardi domani in semifinale.