MIAMI (USA) - L'avventura nel doppio di Jasmine Paolini e Sara Errani al Wta 1000 di Miami si ferma in semifinale. Le due azzurre sono state eliminate a un passo dalla finale dal duo statunitense Sofia Kenin-Bethanie Mattek-Sands, che hanno raggiunto la vittoria con il risultato di 6-7(2/7), 6-4, 10-1. Dunque, in finale la coppia americana sfiderà per il titolo la canadese Gabriela Dabrowski e la neozelandese Erin Routliffe.