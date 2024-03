Clamoroso dalla Serbia: Djokovic furioso pronto a una scelta rivoluzionaria

Novak Djokovic, dopo il clamoroso divorzio da Ivanisevic, sarebbe furioso. Non solo: Nole, che è ancora il numero uno al mondo, si troverebbe davanti a un bivio. Continuare da solo, perché in questo momento non si fida di nessuno, o prendere una donna come allenatrice. Una scelta, dicono i media serbi, che sarebbe rivoluzionaria. Ma è davvero così? Davvero, nel 2024, ci si stupisce se un campione sceglie una donna come allenatrice invece che un uomo? Evidentemente sì, anche perché non è così scontato e non sono molte le allenatrici a disposizione. Ecco i nomi che secondo "Kurir" potrebbero lavorare con Djokovic.