Napoli Tennis Tennis Cup: ecco la prima finale di doppio. E domenica il singolare

NAPOLI - Grandi battaglie nelle semifinali del torneo di doppio che hanno aperto la penultima giornata della Napoli Tennis Cup 2004, il Challenger 125 ATP organizzato da Master Group Sport, in collaborazione con il Tennis Club Napoli, in programma fino a domani, 31 marzo prossimo. Maratona di quasi due ore (1h56’) per la vittoria del messicano Miguel Angel Reyes-Varela e dell’argentino Guido Andreozzi contro Petr Nouza e Patrik Rikl (Repubblica Ceca) 5-7 6-3 16-14. Affronteranno il francese Arribage e il romeno Cornea che hanno superato Romain Arneodo (Monaco) e Sam Weissborn (Austria) 6-4 6-4.