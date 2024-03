Sinner a Miami, oggi è il giorno. Dimitrov fa pretattica: "Lui è migliore..."

Sinner-Dimitrov, oggi è il giorno. Stasera la finale di Miami con l'italiano favorito e il bulgaro in grande ascesa. Talmente grande che le sue parole alla vigilia, di elogio per Jannik, sembrano quasi una strategia, più che reale convinzione. Eccole: "Al momento Jannik è il miglior giocatore del mondo, nettamente. E' un giocatore fantastico, i numeri lo dimostrano. Ha perso una sola partita in questo 2024. Ma soprattutto Jannik è una grande persona. Lo ammiro molto, è educato e questo è merito della famiglia e del team".

Sinner, le parole di Dimitrov prima della finale

Questo non significa che Dimitrov non voglia vincere, anzi: "Io sono pronto, voglio giocare queste partite - ha detto a Sky - Sarà una grande finale". Chissà se peserà la stanchezza: Sinner ha risparmiato energie preziose contro Medvedev, Dimitrov ha giocato una battaglia di tre set contro Zverev. Ma in finale, spesso, la stanchezza non si sente: conta solo la testa.