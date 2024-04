Sinner e il bacio mancato di Laura Pausini a Miami: lei si avvicina ma lui…

MIAMI (Usa) - Il successo a Miami e la conquista del secondo posto nel ranking Atp non smuove di un centimetro Jannik Sinner che rimane centrato e concentrato sui propri obiettivi. Dopo la cerimonia di premiazione e le belle parole spese legate ai valori e all’importanza del lavoro, il tennista italiano ha avuto modo di festeggiare la vittoria in maniera morigerata. All’ Hard Rock Stadium c’erano diversi personaggi famosi, tra cui Laura Pausini , star internazionale della musica leggera.

Pausini-Sinner, la tentazione e il garbato rifiuto

La cantante ha avuto modo di scherzare con il tennista, e al momento del selfie ha provato a provocarlo in maniera assolutamente giocosa proponendogli un bacio cinematografico per scattare una foto da postare sui social. La Pausini con un sorriso ha proteso le labbra verso Sinner che dopo un sorriso, ha porto la guancia alla regina della musica leggera italiana. Tutto questo sotto lo sguardo divertito dei presenti, tra cui il marito della cantante e le fidanzata del tennista. Dopo la vittoria, Sinner trova anche il tempo di giocare, ma non troppo…