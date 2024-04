Sinner supera Alcaraz, la reazione dello spagnolo è sorprendente: cosa ha fatto

C'è chi pensava che si sarebbe offeso. E chi invece non aveva dubbi: Carlitos Alcaraz si sarebbe complimentato con Jannik Sinner per la vittoria di Miami che avrebbe permesso all'italiano di scavalcarlo in classifica. E questo è successo. Su Instagram, sotto al post di Jannik che celebrava il trionfo di Miami, Alcaraz ha commentato con tre emoticon che dicono tutto: un applauso, la scritta "Top" e una fiamma.