Sabalenka, nuovo emozionante messaggio per la morte dell'ex fidanzato

MONTECARLO - La tennista bielorussa Aryna Sabalenka sta attraversando un momento molto delicato. Poco più di una settimana fa, il suo ex compagno, l'ex giocatore professionista di hockey su ghiaccio bielorusso Konstantin Koltsov , è morto dopo essere caduto dal balcone dell'hotel dove alloggiava. La polizia americana ha rubricato l’evento come un " atto suicida ”. La tragedia è avvenuta a poche ore dal debutto della tennista al Miami Open dove la Sabalenka è stata eliminata al terzo turno dopo aver battuto Paula Badosa.

Il messaggio della Sabalenka

Questa settimana la tennista ha deciso di prendersi una pausa prima di iniziare la stagione sulla terra battuta. La Sabalenka ha approfittato di questo momento per mandare un messaggio ai propri follower. “Voglio prendermi un momento per ringraziare tutti i miei fan per la loro dimostrazione di amore e sostegno durante questo momento difficile - scrive la Sabalenka sul proprio account di X - le vostre parole gentili significano molto e le porto con me ogni giorno. Vi sono molto grata”.