Berrettini, il messaggio a Sinner dopo la super vittoria a Marrakech

MARRAKECH (MAROCCO) - Al termine della vittoriosa sfida contro il kazako Alexander Shevchenko , nel primo turno del torneo di Marrakech, Matteo Berrettini ha lanciato un messaggio a Jannik Sinner e agli altri italiani: "Oggi ci sono tanti ottimi giocatori in Italia, Sinner sta giocando benissimo e merita di vincere. Io devo continuare a lavorare e le sue vittorie ci spingono sempre a dare il meglio del meglio", ha dichiarato il tennista romano.

Berrettini e le parole sulla Coppa Davis

Berrettini ha sconfitto agevolmente Shevchenko, numero 56 delle classifiche mondiali, con il punteggio di 6-2, 6-1. "Il tennis italiano sta andando molto bene, ci sono tanti giovani come Cobolli. Siamo in un grande momento e io spero di tornare a giocare anche in Coppa Davis", ha aggiunto l'azzurro.