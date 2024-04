Bertolucci esalta Sinner: "E' già il numero uno al mondo"

Grazie al successo nel torneo di Miami, Jannik Sinner ha superato Alcaraz e si è portato al secondo posto della classifica Atp. "In realtà, è già il numero uno al mondo", conferma Paolo Bertolucci, ex tennista, vincitore della Coppa Davis nel 1976 e attuale commentatore Sky. "Gli ultimi sei mesi dicono questo e non c’è discussione. Lo certificano le prestazioni, i successi e la sua crescita“, ha dichiarato a Notizie.com.