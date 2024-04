Sinner, la foto rubata sul set misterioso: lo scatto con la coperta è virale

OSPEDALETTI - In Italia è ormai scoppiata la Sinner mania e lo dimostra anche il 'caos' scoppiato oggi (3 aprile) a Ospedaletti , piccolo comune della provincia di Imperia in cui il nuovo numero due del tennis mondiale si è recato per girare uno spot sui campi del locale circolo situato sul lungomare, blindato per l'occasione .

Sinner gira uno spot in segreto, virale una foto 'rubata' sul set

La presenza del 22enne azzurro, reduce dal trionfo nel Masters 1000 di Miami e pronto a tornare presto in campo sulla terra rossa di Montecarlo, ha mandato in tilt la cittadina ligure con diversi tifosi che hanno provato a 'spiare' il loro idolo nonostante l'area intorno al circolo fosse stata transennata dagli agenti della Municipale. Non solo, la troupe tedesca incaricata di girare lo spot per pubblicizzare il prodotto di un noto marchio a livello mondiale, ha anche sistemato una serie di protezioni per impedire ai curiosi ma soprattutto ai giornalisti e ai fotografi di carpire i dettagli dello spot che lo sponsor dell'altoatesino non vuole siano anticipati. Nonostante questo è divenuta ben presto virale sui social una foto 'rubata' sul set misterioso, in cui si vede Sinner ricoperto da una colorata coperta a fiori.