Rivoluzione nel tennis, annuncio dell'Atp: nuove regole nel doppio

Dopo Montecarlo, al via il 7 aprile, il 24 dello stesso mese verrà inaugurato anche il Masters 1000 di Madrid con una novità assoluto nel doppio: come annunciato anche dall'Atp, cambierà il format e saranno sperimentate regole diverse per dare vita a un torneo di doppio senza precedenti. Innanzitutto ci saranno 16 posti su 32 riservati esclusivamente ai team che accedono tramite la loro classifica di singolo: in questo modo ci saranno più scontri tra i migliori giocatori del mondo. Poi, il torneo durerà cinque giorni (martedì-sabato) nella seconda settimana, snellendo il programma.