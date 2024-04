Berrettini-Sonego, la sfida a Marrakech: orario e dove vederla in tv

Berrettini-Sonego, l’orario della partita

Il quarto di finale del torneo “Grand Prix Hassan II” di Marrakech tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego è in programma sabato 5 aprile, e non avrà inizio prima delle ore 13: Il derby italiano è stato calendarizzato come terza partita della giornata che si disputerà dopo le sfide Carballes Baena-De Alboran e Fognini-Kotov.

Berrettini-Sonego, dove vederla in tv

L’incontro verrà trasmesso in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport. La partita potrà essere seguita in streaming tramite anche su Sky Go, Now e Tennis TV.

Berrettini-Sonego, i precedenti

Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego hanno avuto modo di sfidarsi cinque volte nella loro carriera. Nel bilancio complessivo Berrettini è in vantaggio per 4-1 sul tennista torinese: quello di Marrakesh sarà il primo confronto sulla terra rossa.