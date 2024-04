Berrettini-Sonego diretta: Fognini ora in campo, poi il derby LIVE

MARRAKESH (Marocco) - I tennisti italiani continuano a far notizia, l’avvio della stagione sulla terra rossa ha fatto registrare un cammino virtuoso per Fabio Fognini , Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. Il torneo Atp 250 di Marrakesh prevede - nei quati di finale - la sfida del tennista ligure contro il russo Pavel Kotov come seconda partita in programma sul campo centrale, a seguire ci sarà il derby italiano tra Berrettini e Sonego. Segui il live

14:55

Carballes Baena-Moreno De Alboran al terzo set

Slitta il programma giornaliero dei quarti di finale del torneo Atp di Marrakesh. Lo spagnolo Roberto Carballes Baena e lo statunitense Nicolas Moreno De Alboran sono al terzo set. La partita di Fabio Fognini contro il russo Pavel Kotov - prevista per le 14.30 - inizierà con almeno un’ora di ritardo.

14:45

Atp 250 Marrakesh, tre italiani nell’albo d’oro

Nell’albo d’oro del torneo marocchino ci sono tre tennisti italiani che hanno avuto modo di trionfare a Marrakesh. Il primo a imporsi fu Renzo Furlan - nel 1994 - battendo l’idolo di casa Karim Alami. Quattro anni dopo - nel 1998 - Andrea Gaudenzi conquistò il trofeo superando in finale lo spagnolo Alex Calatrava. L’ultima vittoria azzurra porta la firma di Daniele Bracciali che nel 2006 sconfisse il cileno Nicolas Massù.

14:30

Fognini, l’avversario dell’eventuale semifinale

Fra poco sul centrale di Marrakesh andrà in scena il quarto di finale del torneo Atp 250 di Marrakesh. L’italiano sfiderà il russo Pavel Kotov. Nell’eventuale semifinale il tennista ligure andrebbe a incrociare il vincente tra lo spagnolo Roberto Carballes Baena e lo statunitense Nicolas Moreno De Alboran che stanno disputando il primo quarto di finale del torneo marocchino.

14:15

Kotov, sei vittorie e sei sconfitte nel 2024

il percorso del tennista russo Pavel Kotov non è stato particolarmente virtuoso in questo anno solare: due successi a Hong Kong eliminando Lorenzo Musetti al secondo turno, una vittoria all’esordio agli Australian Open, il successo all’esordio nel torneo di Doha contro Lorenzo Sonego, e le affermazioni nei primi due turni dell’attuale torneo Atp di Marrakesh contro Benchetrit e Flavio Cobolli.

14:00

Fognini, nove successi nel 2024

Fabio Fognini ha disputato 15 partite nell’anno solare 2024 ottenendo nove successi e sei sconfitte. Nel torneo di Tenerife l’italiano si è fermato al secondo turno: dopo aver battuto Matteo Martineau, è stato eliminato dal Denis Yevseyev. Due soli incontri anche nel Manama Challenger: alla vittoria contro Yusuf Oaed ha fatto seguito il ko rimediato contro Abedallah Shelbayh. Nel torneo di Doha Fabio Fognini è stato estromesso al primo turno da Damir Dzumhur. A Indian Wells il tennista ligure ha superato il primo turno battendo Zapata Miralles, ma è stato estromesso dal torneo Sebastian Baez. Una vittoria e una sconfitta anche nel Challenger di Phoenix: alla vittoria contro Michael Mmoh, ha fatto seguito la sconfitta contro Alexandar Vukic. Stesso percorso nel torneo di Napoli dove Fognini ha battuto Rodriguez Taverna per poi essere eliminato da Arthur Gea. A Marrakesh, due successi nelle qualificazioni contro Burque e Miedler prima delle vittorie nei primi due turni contro Gaston e Djere.

13:45

Atp 250 Marrakesh, il percorso di Pavel Kotov

Pavel Kotov all’esordio ha battuto il marocchino Elliot Benchetrit con il punteggio di 7-5, 6-3. Nel secondo turno il tennista russo ha eliminato il romano Flavio Cobolli con il punteggio di 6-1, 7-6.

13:30

Atp 250 Marrakesh, il percorso di Fabio Fognini

Il tennista ligure Fabio Fognini ha eliminato nel primo turno del torneo di Marrakesh il francese Hugo Gaston con il punteggio di 6-7, 6-1 6-4. Negli ottavi di finale l’italiano si è imposto contro il serbo Laslo Djere con il punteggio di 7-6, 2-6, 6-4.

13:15

Fognini-Kotov, scontro inedito

I due tennisti non si sono mai affrontati nell’arco della loro carriera. L’italiano attualmente occupa il 100º posto della classifica mondiale, e ha ottenuto come best ranking il nono posto. Il russo occupa la 68ª posizione nella classifica Atp, nel suo percorso ha ottenuto il 61º posto come personale best ranking.

13:00

Marrakesh Atp 250, il programma della giornata

La prima partita vedrà di fronte lo spagnolo Roberto Carballes Baena contro lo statunitense Nicolas Moreno De Alboran. Successivamente sarà la volta di Fabio Fognini che affronterà il russo Pavel Kotov. A metà pomeriggio è previsto il derby italiano tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego mentre l’ultimo quarto di finale del torneo metterà di fronte l’argentino Mariano Navone contro l’australiano Aleksandar Vukic.

