Wta Bogotà, Errani vola in semifinale: che rimonta contro Bara!

BOGOTÀ (COLOMBIA) - Sara Errani non si ferma: la 36enne bolognese si è qualificata per le semifinali della 'Copa Colsanitas Zurich' (WTA 250 - montepremi 267.082 dollari) che si sta disputando sui campi in terra rossa di Bogotà, in Colombia. La tennista classe 1987, numero 117 del mondo, ha sconfitto nei quarti di finale la rumena Irina Bara, numero 178 del ranking mondiale, dopo una rimonta da sogno: 4-6, 6-2, 6-3 il punteggio finale, maturato in due ore e 44' di vera e propria battaglia.