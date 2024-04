Binaghi rivela: "Ecco come si gestisce Sinner. E con gli Internazionali di Roma alle porte…"

Sinner, un campione da gestire. Il presidente della Fitp Angelo Binaghi ci ha raccontato in un’intervista esclusiva i segreti del successo, anche in questo. Con gli Internazionali di Roma alle porte gli occhi sono puntati tutti su Jannik . Ecco un estratto dell’intervista:

Il fenomeno Sinner è gestibile?

«È il più facile e il più difficile da gestire: facile perché lui è una persona straordinaria, intelligente, educato, con un team che è il migliore del mondo. Quindi è nella situazione ideale per gestire la situazione più difficile possibile: quella di un campione eccezionale in un Paese come l’Italia».

Si avvicinano gli Internazionali.

«Noi ci siamo messi a disposizione. Quando gioca in Italia deve poter pensare solo al campo».

Non è facile.

«Va difeso, come abbiamo fatto in passato. A settembre dagli attacchi di una parte dell’opinione pubblica per non aver giocato in Davis. Gli stessi che ora gli dicono “che fico che sei”. Poi lo abbiamo aiutato dopo Melbourne per fare quei doverosi passaggi istituzionali nel modo più indolore possibile. Ora bisogna difenderlo dal popolo».