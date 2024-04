Bublik show a Montecarlo: cede il turno di battuta alla raccattapalle

MONTECARLO (Principato di Monaco) - Uno show nello show, per cercare di esorcizzare un servizio che proprio non vuol saperne di entrare. Il kazako Alexander Bublik esce al primo turno contro Borna Coric: la prestazione è modesta, e il punteggio finale - 6-1, 6-1 a vantaggio del croato - certifica una prova insufficiente. Bublik ha faticato dal punto di vista tecnico, ma alla fine non ha perso il buon umore.