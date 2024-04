Sinner, frase a sorpresa in conferenza: “Montecarlo? Il mio obiettivo è un altro”

MONTECARLO (Principato di Monaco) - Miami è già alle spalle, e Jannik Sinner è pronto a iniziare la propria stagione sulla terra rossa. Il tennista azzurro a Montecarlo rischia di perdere il secondo posto ai danni di Alcaraz, ma non sembra essere particolarmente preoccupato: lo scorso anno l’italiano arrivò in semifinale, mentre lo spagnolo non prese parte al torneo. Per questo, per mantenere il secondo posto nel ranking Atp , Sinner dovrà vincere il torneo, oppure accedere in semifinale con Alcaraz fuori dai quarti di finale.

Sinner punta dritto a Parigi

"Per me Montecarlo è una specie di allenamento agonistico - sottolinea Jannik Sinner in attesa di fare il proprio esordio nel torneo del Principato di Monaco - spero solo che duri più di una partita. L'obiettivo è arrivare pronto sulla terra del Roland Garros e poi trovare il massimo della condizione fisica per le Olimpiadi. In questo periodo sto lavorando quasi più in palestra che in campo: c’è tanto da fare a livello fisico, in passato siamo andati cauti soprattutto coi pesi perché si tratta di qualcosa che può incidere negativamente sul proprio fisico sulla lunga distanza. Adesso abbiamo impostato un lavoro che mi potrà permettere di crescere ancora”.