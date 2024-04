Bertolucci affonda Djokovic: “Sinner gli ha tolto le proprie certezze”

ROMA - Pungente, mai banale, talvolta illuminante. Paolo Bertolucci è in assoluto uno dei migliori talent di tennis. Le sue opinioni vanno in profondità, regalano una lettura tecnica di chi ha speso una vita con una racchetta in mano. Bertolucci torna a parlare del numero uno del mondo Novak Djokovic , dopo la grande ascesa di Jannik Sinner .

Le parole di Bertolucci

"Djokovic si è reso conto che, dopo le due recenti sconfitte (in Coppa Davis e in Australia) con Sinner, ha perso molte delle sue certezze - sottolinea Paolo Bertolucci - Djokovic ha capito che deve trovare nuovi stimoli, ha deciso di cambiare il proprio coach per trovare quella scossa necessaria per ripartire. Proverà a tornare ai suoi livelli nei prossimi tornei, ma l’ascesa dei nuovi talenti potrebbe segnare un cambiamento nel tennis mondiale: dopo le Olimpiadi di Parigi si potranno tirare le somme”.