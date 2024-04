Panatta: "Berrettini l'hanno massacrato, ora andiamoci piano..."

MILANO - Tutto pronto per il torneo Atp di Montecarlo che apre ufficialmente la stagione del tennis sulla terra rossa. Al di là dei tornei complementari, quello del Principato di monaco è il primo vero appuntamento dell’anno in cui i migliori tennisti del mondo inizieranno a preparare i tornei di Madrid, Roma e Parigi. Adriano Panatta parla del momento d’oro del tennis italiano alla Domenica Sportiva. “Berrettini a Marrakesh ha giocato un bel torneo - sottolinea l’ex campione azzurro - bisogna dire che non è un torneo 1000 però è un torneo sulla terra battuta in cui gli specialisti di questa superficie non sono facili da battere. Matteo gioca molto meglio sull’erba - continua Adriano Panatta alla Domenica Sportiva - ma vincere un torneo è sempre importante, l’ultimo lui lo aveva vinto due anni fa, e questo gli farà bene per il morale. C’eravamo entusiasmati troppo due anni fa, poi Berrettini ha subito un massacro anche per vicende extratennistiche, ma lui si è messo sotto, si è messo a lavorare seriamente".