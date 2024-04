Alcaraz lancia la sfida a Sinner prima di Montecarlo: "Non sono abituato a..."

MONTECARLO - “Questo torneo l’ho visto molte volte da quando ero piccolo. Ho giocato solo una volta e non è andata molto bene nel 2022, ma non vedo l'ora di partecipare e di vedere come va. Spero di arrivare lontano, ai turni finali, ma è un torneo molto duro, con avversari molto complicati, quindi vedremo”. Carlos Alcaraz in conferenza stampa parla prima del Masters 1000 di Montecarlo . Lo spagnolo è carico, pronto ad arrivare fino in fondo e lancia la sfida a Jannik Sinner: “Ho giocato contro Jannik solo una volta sulla terra battuta e mi ha battuto, quindi non so cosa aspettarmi. È un giocatore incredibile su tutte le superfici, sull'erba, sul duro o sulla terra battuta. Adatta il suo tennis molto, molto bene. Ogni volta che ci affrontiamo, indipendentemente dalla superficie, giochiamo un grande tennis, un grande match, quindi non so se la terra battuta mi avvantaggi o meno. È qualcosa che non ha importanza, non vedo l'ora di giocare contro di lui, vedremo se in questo torneo”.

Alcaraz e il sogno delle Olimpiadi

“Nadal? Non l'ho visto molto nei tornei, non abbiamo condiviso troppi eventi. Vorrei davvero vederlo in giro, a giocare, ma il fatto che non sia qui non cambia le cose per me. Non sono abituato a stare con lui, abbiamo condiviso pochi tornei. È come un sogno, spero di giocare il doppio con lui alle Olimpiadi. Mancano ancora 4 mesi e tutto può succedere. Per me sarebbe fantastico. Il ranking? Ovviamente essere numero uno o due è fantastico, ma essere secondo o terzo non cambia molto. So che i giocatori davanti a me hanno quelle posizioni e devo lavorare per recuperarle, ma non gioco con meno pressione essendo due o tre. Mi sento allo stesso modo”.