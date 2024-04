Zendaya e quella passione irrefrenabile per Sinner: "C'è una cosa di lui che mi fa impazzire"

E' proprio un periodo d'oro per il tennis italiano. I successi inarrestabili di Sinner, la risalita di Berrettini in classifica, le nuove leve che si stanno affacciano all'orizzonte. E poi arriva Hollyood a celebrare questo fantastico sport. E per farlo sceglie l'attrice più importante del momento, di certo la star più brillante: Zendaya. E' lei la protagonista assieme a Josh O'Connor e Maike Faist del film Challengers - in uscita il 24 aprile nelle sale italiane per Warner Bros - che parla di tennis raccontandolo in un modo molto cinematografico e poco realista per farci una metafora su un rapporto sentimentale a tre. Tre tennisti, appunto. Zendaya interpreta Tashi, una ex campionessa costretta al ritiro dopo un terribile infortunio e ora manager, allenatrice e moglie di un giocatore con il quale ha fatto un figlio che dovrà ritrovare se stesso (un po' come è accaduto a Berrettini) in in Challenger. Nella finale, però, si ritroverà di fronte un ex amico e rivale in amore.