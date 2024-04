Bertolucci dà i voti a Sinner: "C'è una cosa che non riesco a capire"

MONTECARLO - Dopo il trionfo sul cemento di Miami il trasloco sulla terra rossa per Jannik Sinner , che non ha avuto molto tempo per preparare l'esordio nel Masters 1000 monegasco ma ha iniziato dominando il match di secondo turno contro il 23enne statunitense Sebastian Korda (n.27 Atp), conquistando così il pass per gli ottavi in cui affronterà il il 33enne tedesco Jan-Lennard Struff (n.25 Atp).

Sinner batte Korda, l'analisi ertolucci

Una prestazione, quella del 22enne altoatesino, che ha esaltato i tifosi del Principato e impressionato anche un 'addetto ai lavori' come Paolo Bertolucci: "Quello contro Korda era un impegno sulla carta non certo proibitivo, ma neanche troppo facile - ha detto l'ex tennista azzurro ai microfoni di Sky, di cui oggi è commentatore -. Invece Jannik ha sbrigato la pratica in poco tempo, forte di una sicurezza incredibile".

Montecarlo, il voto di Bertolucci a Sinner

A sorprendere Bertolucci è stata una cosa in particolare: "Con soli cinque giorni di allenamento sulla terra battuta e dopo dieci mesi di assenza non riesco sinceramente a capire come possa essere così centrato e come abbia saputo modificare dal punto di vista tattico, portando varianti notevoli come il più esperto dei giocatori da terra. Questo è solo il primo passo di questa lunga campagna sul rosso - ha concluso l'ex azzurro - ma credo che Sinner meriti senz'altro un bell'8+".