Medvedev impazzisce, pugni alla tenda e messaggio polemico sulla telecamera

Medvedev impazzisce a Montecarlo: cos'è successo

Un match tutt'altro che tranquillo però quello vinto da Medvedev, infuriatosi contro l'arbitro dopo aver perso il servizio nel quarto game del secondo set anche per colpa di una chiamata sbagliata su una palla di Monfils, finita fuori e giudicata invece dentro (con l'occhio di falco che ha poi mostrato come il russo avesse ragione). "E se perdo questa partita? State diventando ridicoli" ha gridato il numero 4 del ranking prima di prendere a pugni la tenda montata sopra la sua sedia per ripararlo durante i cambi di campo. Dopo aver dominato il primo set in effetti ha rischiato, perché il francese ha confermato il break volando sul 4-1 prima di subire però la strepitosa rimonta di Medvedev che alla fine ha chiuso i giochi sul 6-4. E alla fine del match il russo ha lasciato un messaggio polemico al momento del tradizionale autografo con dedica sull'obiettivo della telecamera: "Dentro o fuori?" le ironiche parole scritte da Medvedev, atteso ora dalla sfida contro il connazionale Karen Khachanov che ha invece battuto l'argentino Francisco Cerundolo in tre set (4-6, 6-4, 6-3).