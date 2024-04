Musetti, Sinner e Sonego, programma e orario delle partite a Montecarlo

Musetti, la sfida contro il numero uno

Lorenzo Musetti sarà chiamato alla sfida più impegnativa contro il numero uno del mondo Novak Djokovic. L’incontro è previsto non prima delle 13.30. L’azzurro è arrivato agli ottavi di finale del torneo monegasco battendo all’esordio lo statunitense Fritz, e nel secondo turno il francese Fils dopo una prestazione esaltante, nonostante un calo evidente nella parte conclusiva del secondo set. Dall’altra parte ci sarà il numero uno del mondo Novak Djokovic: il serbo non ha avuto difficoltà contro il russo Safiullin, estromesso dal torneo con un 6-1, 6-2 che non lascia spazio a ulteriori commenti.

Sinner, esame tedesco

Jannik Sinner scenderà in campo non prima delle 15.00 contro il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 25 della classifica mondiale. L’esordio del tennista azzurro è stato esaltante, la vittoriosa partita contro lo statunitense Korda ha certificato i progressi dell’altoatesino anche sulla terra rossa. Il tedesco Struff all’esordio ha battuto in rimonta l’argentino Sebastian Baez concedendo un set all’avversario, nel secondo turno ha eliminato il croato Borna Coric senza affanni.

Sonego, c’è Humbert

L’ultimo italiano a scendere in campo sarà Lorenzo Sonego, ripescato dopo il ritiro dello spagnolo Carlos Alcaraz. il tennista torinese all’esordio ha sconfitto in due set il canadese Auger-Aliassime, avversario tutt’altro che semplice. E oggi attende - non prima delle 16.30 - il francese Ugo Humbert che nella prima partita ha estromesso in rimonta l’argentino Coria pur cedendo un set all’avversario, e nel secondo turno ha avuto la meglio sul cinese Zhang.