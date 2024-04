Sinner da non credere: i clamorosi dati che evidenziano una super stagione

MONTECARLO - Jannik Sinner continua il proprio percorso verso il vertice della classifica mondiale del tennis. L’azzurro è attualmente al secondo posto del ranking Atp, ma a breve - come dichiarato da Novak Djokovic - potrebbe prendersi il primato assoluto. Il tennista italiano sta scalando i vertici di ogni classifica, come dimostra la graduatoria dell’Olympic Race.

La classifica dell’Olympic Race

Le eccellenti prestazioni del tennista italiano sono certificate anche dalla classifica dell’Olympic Race, la speciale graduatoria che prende in considerazione i risultati ottenuti nelle 52 settimane precedenti al 10 giugno 2024, necessaria per stilare il ranking per l’ammissione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il tennista altoatesino ha conquistato il primato dopo la vittoria nei quarti di finale dell’Atp Master 1000 di Miami contro il ceco Tomas Machac, e continua a guidare la classifica con 8225 punti, con un buon margine di vantaggio su Novak Djokovic che occupa a seconda posizione con 7510 punti. Lo spagnolo Carlos Alcaraz è attualmente al terzo posto con 6380, e non avendo preso parte al torneo di Montecarlo rischia di essere avvicinato dal russo Daniil Medvedev attualmente al quarto posto con 5985 punti. Chiude la top5 dell’Olympic Race il tedesco Alexander Zverev con 4480 punti. Il tabellone tennistico dei Giochi Olimpici - che si disputeranno sulla terra rossa del Roland Garros - prevede 64 giocatori per quanto riguarda il torneo del singolare.

La classifica PIF ATP Live Race To Turin

Jannik Sinner è anche saldamente al comando della PIF ATP Live Race To Turin dopo i primi tre mesi della stagione in vista delle Nitto ATP Finals, che si giocheranno dal 10 al 17 novembre a Torino. Il tennista italiano - escludendo Daniil Medvedev che è attualmente al secondo posto con 2.550 punti - ha più del doppio dei punti di chiunque altro (3900 punti) nell’ATP Tour. Sinner ha vissuto un inizio di stagione quasi perfetto: ha conquistato il suo primo trofeo Major agli Australian Open, ha trionfato a Rotterdam, ha implementato il proprio vantaggio sugli avversari vincendo anche l’Atp Masters 1000 di Miami. La classifica PIF ATP Live Race To Turin vede Sinner, Medvedev, Zverev, Alcaraz, de Minaur, Dimitrov, Rublev e Baez nei primi otto posti: attualmente sarebbero loro i protagonisti delle Finals di Torino 2024.