Sinner e il divertente retroscena raccontato in tv: "Il servizio di Vogue? La verità è un'altra"

Se ci fosse un applausometro a Montecarlo, Jannik Sinner vincerebbe a mani basse. E’ l’azzurro il più cercato, il più seguito, il più richiesto per selfie, autografi e interviste. Lui si concede come al solito con il massimo della generosità, sorridendo in ogni occasione. Lo ha fatto anche per una tv locale dove ha raccontato un divertente retroscena sul servizio fotografico concesso di recente alla rivista Vogue .

La battuta di Sinner sul suo abbigliamento

“Volete sapere la verità? - ha detto Jannik ridendo - Quando ho dovuto fare quel servizio c’era qualcuno che mi ha reso elegante e ha cercato in tutti i modi di trovare il giusto angolo di ripresa per farmi meglio di quanto sono. Ma nella vita reale io non sono quel tipo di persona, di solito vesto in altro modo. Calcola che mi capita di uscire in pigiama, sono letteralmente l’opposto”, ha concluso facendo ridere anche il giornalista televisivo che stava conducendo l’intervista.