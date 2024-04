La frase di Musetti a Djokovic dopo la sconfitta a Montecarlo

Non è bastato a Lorenzo Musetti un grande inizio di primo set con un break conquistato in apertura. Alla fine è arrivata la sconfitta per l'azzurro (7-5, 6-3) che si arrende al numero uno del mondo Nole Djokovic. Il carrarino esce quindi agli ottavi di Montecarlo al termine di una gara tesa e a tratti pirotecnica giocata fino all'ultimo punto nel primo set e piena di break e grandi giocate nel secondo. Alla fine a fare la differenza è stata l'enorme esperienza del serbo che è riuscito ad arginare le fiammate di tennis stellare di Musetti.