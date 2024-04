Atp Montecarlo, Sonego eliminato: ai quarti ci va Humbert

MONTECARLO - Sonego saluta Montecarlo , ai quarti ci va il francese Humbert . Ed è un peccato perché Lorenzo ha giocato bene e vinto il primo set 7-5, ma poi si è fermato nel secondo e ha lasciato via via sempre più campo all'avversario, che ha preso il largo: prima ha portato a casa l'1-1 e poi ha vinto anche il terzo set 6-1.

La partita: Sonego parte forte e poi crolla

Tra Sonego e Humbert, colpi su colpi, regna l’equilibrio. Tengono il servizio a ripetizione fino al 5-5, poi break del torinese. Sul 6-5 gioca alla perfezione e archivia il game decisivo per il set con l’avversario a zero. Si chiude 7-5 dopo un’ora e poco più di gioco. Esplode il Campo dei Principi: praticamente tutti tifano per l’italiano. Che si esalta. Poi c’è un momento decisivo del secondo set: sul 2-2 Humbert salva cinque palle break e alla fine si porta a casa il 3-2. Il francese prende coraggio. Sul 4-3 è una battaglia con 4 palle break: sbaglia Lorenzo, il francese fa 5-3. E poi si porta a casa il set. Il terzo set non ha praticamente quasi mai storia, per Sonego parte male e finisce subito con il 6-1 di Humbert, che vola ai quarti.