Sinner e il punto contestato. Rune attacca: "Siete tutti contro di me"

MONTECARLO - Non si placa l'ira di Holger Rune contro il pubblico del campo centrale 'Ranieri III' di Montecarlo. Il danese, impegnato nel match dei quarti di finale del Masters 1000 monegasco contro Jannik Sinner, si è beccato il warning per aver tardato il servizio nel primo set, salvo poi protestare contro il pubblico che lo ha innervosito all'inverosimile. Ma non è finita qui...