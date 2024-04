Rune furioso con l'Atp dopo il ko con Sinner: il duro attacco all'arbitro

MONTECARLO - Holger Rune polemico dopo il ko contro Sinner nel Masters 1000 di Montecarlo. Al giovane danese non è andata giù la sconfitta con l’azzurro sui campi del Principato. Sui social ha ricondiviso un tweet dell’account ufficiale del torneo in cui, come commento a un punto vinto dall’azzurro, si legge “Che la forza sia con te”. E così Rune ha risposto piccato: “Che cosa significa? Sicuramente non che mi avete messo nelle migliori condizioni, in primis dovendo giocare 2 partite il giorno prima, finendo tardi e senza quasi nessun tempo per recuperare. Poi l’arbitro ha commesso errori cruciali, dandomi un warning sbagliato che ha disturbato la partita. ‘Che la forza sia con te’… Gesù Cristo“.