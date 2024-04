Nadal torna in campo al torneo Atp di Barcellona: l'avversario è un italiano

BARCELLONA (Spagna) - Reduce da giorni di costante allenamento, Rafa Nadal prepara il suo ritorno in campo a Barcellona, nel torneo Atp 500 in partenza oggi, sabato 13 aprile. Il campione spagnolo ha partecipato anche al sorteggio del tabellone principale, andato in scena intorno alle 13. Nadal, che è rientrato a gennaio a Brisbane dopo un anno di stop per infortunio, per poi rifermarsi per problemi fisici, stavolta dovrebbe farcela a giocare dopo altri 102 giorni di inattività.