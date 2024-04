Bertolucci vede Panatta in tribuna durante Sinner-Tsitsipas: la battuta in diretta tv è virale

Bertolucci show contro Panatta: la battuta

È in corso l'ottavo game del primo set tra Tsitsipas e Sinner quando la regia inquadra Adriano Panatta sulle tribune del campo centrale di Montecarlo, impegnato in un'imitazione. Bertolucci, che commenta la sfida tra Jannik e Stefanos in diretta tv, lo vede ed esclama: "Se ho visto Panatta in tribuna? Sì, l'ho visto purtroppo", sottolinea il classe 1951 nativo di Forte dei Marmi. Una battuta che suscita la divertita reazione della telecronista al suo fianco, Elena Pero, che non riesce a trattenere le risate.