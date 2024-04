Ruud-Tsitsipas finale Montecarlo: quando si gioca, orario e dove vederla

MONTECARLO - Né Sinner né Djokovic, che tutti si aspettavano contro, in finale a Montecarlo la scena è tutta per Ruud e Tsitsipas , i carnefici di Jannik e Nole. Non sarà una sfida inedita, il norvegese e il greco si sono affrontati già tre volte in carriera, con Ruud avanti 2-1. Tsitsipas ha vinto due volte il torneo del Principato, Ruud invece cerca il primo successo in un Masters 1000 (3 finali Slam tutte perse).

Quando si gioca Ruud-Tsitsipas

La finalissima dell'Atp di Montecarlo tra Ruud e Tsitsipas è in programma oggi, domenica 14 aprile, dalle 15 al Court Rainier III: inizierà dopo la finale del doppio. Si giocherà sotto il sole e con un caldo primaverile notevole, con una massima prevista fino a 23 gradi.

Dove vedere Ruud-Tsitsipas

Il match sarà trasmesso in diretta televisiva in esclusiva sui canali di Sky Sport e in streaming attraverso l'app Sky Go e sulla piattaforma NOW. In alternativa sarà possibile seguire la diretta testuale qui sul nostro sito corrieredellosport.it.