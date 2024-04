Napolitano trionfa al challenger di Madrid: battuto Riedi in finale

MADRID (SPAGNA) - Una buona notizia per il tennis italiano arriva dalla Spagna, dove Stefano Napolitano si è aggiudicato il challenger di Madrid (Atp, 120.950 euro di montepremi su terra battuta) superando in finale in due set (6-3, 6-3) il 22enne svizzero Leandro Riedi (n.166 Atp) al quarto match point utile.