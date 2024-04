Tsitsipas trionfa a Montecarlo e scoppia in lacrime: immagini da brividi

MONTECARLO - È Stefanos Tsitsipas il nuovo campione del Masters 1000 di Montecarlo , che il greco ha vinto superando in finale il norvegese Casper Ruud dopo che in semifinale aveva eliminato l'azzurro Jannik Sinner .

Le lacrime di Tsitsipas dopo il trionfo a Montecarlo

Una grande soddisfazione per Tsitsipas sulla terra rossa del 'Court Rainier III', il campo centrale del Monte Carlo Country Club dove si è lasciato andare in un pianto liberatorio al termine della partita vinta contro Ruud. Lacrime di gioia per il 25enne greco che grazie al trionfo nel Principato tornerà nella top 10 del ranking mondiale.

Montecarlo, Tsitsipas torna a vincere: le parole dopo la finale

"Non è stato facile tornare a vincere, soprattutto in un grande torneo - ha detto il greco, intervistato dopo il successo contro il norvegese Ruud nella finale del Masters 1000 di Montecarlo -. Non potrò mai ringraziare abbastanza la mia famiglia, il mio team e tutti quelli che sono dietro questo viaggio per aver reso questo risultato possibile".