Nadal ha deciso, sfiderà Cobolli: "Torno in campo a Barcellona"

BARCELLONA (SPAGNA) - La notizia che tutti gli amanti del tennis attendevano con ansia ora è ufficiale: Rafa Nadal sta per tornare in campo nell'Atp 500 di Barcellona , un torneo che lo ha visto trionfare 12 volte, dopo un'assenza per infortunio che dura dal 5 gennaio scorso quando perse contro l'australiano Jordan Thompson nei quarti a Brisbane (a parte l'esibizione del 3 marzo a Las Vegas contro Carlos Alcaraz per 'The Netflix Slam').

Nadal annuncia il rientro a Barcellona

Ad annunciare il suo rientro è stato lo stesso tennista maiorchino: "Mi ero riservato di decidere all'ultimo momento perché non sapevo se avrei potuto giocare, ma finalmente domani (16 aprile, ndr) sarà in campo" ha detto in conferenza stampa alla vigilia della sfida (inedita) che lo vedrà opposto nel primo turno al 21enne romano Flavio Cobolli (n.62 Atp).

Le sensazioni di Nadal prima di sfidare Cobolli

"Per me è un regalo poter esserci a Barcellona, me la vivo come se fosse il mio ultimo anno qui e voglio godermi ogni momento", ha aggiunto il 37enne Nadal che è arrivato con largo anticipo in Catalogna per allenarsi nei giorni scorsi insieme ad altri colleghi sulla terra rossa del 'Real Club Tenis': prima con il 29enne catalano David Jorda Sanchis, poi con il 23enne argentino Sebastian Baez e infine con un altro spagnolo, il 24enne Alejandro Davidovich Fokina. "Le mie sensazioni sono buone - ha concluso il maiorchino -, mi sento pronto a competere e vediamo quello che accadrà".