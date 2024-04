Mistero Alcaraz, salta anche Barcellona. Preoccupazione sui social: "Cosa sta succedendo?"

Cosa succede a Carlos Alcaraz? Dopo aver saltato Montecarlo, il giovane fuoriclasse del tennis mondiale è costretto a dare forfait anche a Barcellona. L’infortunio all’avambraccio continua a minare la parte di stagione più idonea al giovane Carlos, quella sulla terra rossa. “Quando ho sentito il problema nel primo allenamento avuto a Montecarlo non pensavo fosse qualcosa di serio. Poi sono venuto qui, ma domenica il dolore si è riacutizzato e non ho potuto far altro che abbandonare. Mi dispiace perché questo torneo significa moltissimo per me. La mia intenzione adesso è quella di tornare a Madrid, ma non sono sicuro di poterci essere, è inutile mentire”.