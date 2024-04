Cobolli-Nadal, Atp di Barcellona: dove vederla e l’orario della partita

Cobolli-Nadal, dove vederla in tv

La sfida del primo turno del torneo Atp 500 di Barcellona tra Flavio Cobolli e Rafa Nadal verrà trasmessa su Sky Sport 1 e potrà essere seguita anche in streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

Cobolli-Nadal, l’orario della partita

L’incontro nel torneo singolare di Barcellona tra Flavio Cobolli e Rafael Nadal avrà inizio non prima delle ore 16.00. Sarà la quarta sfida in programma dopo quelle tra Grenier-Carballes Baena, Munar-Nishioka e Nakashima-Rublev.