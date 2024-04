Roland Garros, ufficializzata l'entry list: ci sono 9 italiani

Si avvicina l'inizio del Roland Garros, secondo Slam stagionale dopo l'Australian Open, che si è concluso con il successo di Jannik Sinner. Il torneo francese è in programma dal 26 maggio al 9 giugno sui campi in terra rossa di Parigi. Gli organizzatori hanno reso nota l'entry list, che si è basata sul ranking ATP pubblicato lo scorso 15 aprile. Saranno presenti i primi 99 giocatori della classifica generale, compreso il detentore del titolo Novak Djokovic (numero uno al mondo) e Jannik Sinner, che lo segue in classifica.