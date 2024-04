Atp Barcellona, la prima volta di Arnaldi: batte Trungelliti e vola ai quarti

BARCELLONA - Continua il processo di crescita di Matteo Arnaldi , che per la prima volta in carriera accede ai quarti di finale di un ATP 500 e lo fa da unico italiano superstite nel "Barcelona Opne Banc Sabadell", torneo che si disputa nel prestigioso Real Club de Tenis Barcelona - 1899, il più antico circolo della capitale catalana.

Match senza storia

Dopo la maratona contro Baez, nella quale era sopravvissuto a quattro match point, il ligure, numero 40 del mondo, non ha invece faticato più di tanto per avere ragione dell'argentino Marco Trungelliti, 34enne numero 197 del Ranking, sorprendentemente arrivato fino agli ottavi. Troppa la differenza a favore di Arnaldi, che si è imposto in due set per 6-3, 6-0. Ora la sfida ai quarti certamente più impegnativa contro uno tra Casper Ruud e Jordan Thompson.