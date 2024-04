Sinner superato da Ruud: il dato a sorpresa del 2024

ROMA - Un grande inizio di 2024 per Jannik Sinner e un grandissimo inizio anno 2024 per Casper Ruud . C’è un dato incredibile che riguarda il tennista norvegese: è diventato il giocatore con il maggior numero di vittorie nella stagione in corso iniziata a gennaio . Ha superato l’azzurro addirittura di due successi nonostante l’ottimo periodo che sta attraversando Jannik.

Ruud batte Sinner, il dato sul vittorie

Ruud ha centrato 27 successi finora. Dato che può incrementare ulteriormente con la semifinale dell'Atp 500 di Barcellona da giocare contro l'argentino Etcheverry per un posto in finale. L’ottimo inizio di stagione gli ha permesso di tornare nella Top 10 del ranking Atp (oggi è alla posizione numero 6). Sono 25 le vittorie per Sinner da inizio 2024 e solo due sconfitte (Alcaraz a Indian Wells e Tsitsipas a Monte Carlo). Soprattutto Jannik ha vinto tre titoli: Australian Open, Rotterdam e Miami. Per un Ruud in grande ascesa c’è un Sinner che non vuole fermarsi: Madrid, Roma, Parigi. Obiettivi primo posto nel ranking.