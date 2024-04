Djokovic rinuncia a Madrid, cosa cambia per Sinner numero uno al mondo

Sinner e il primo posto nel ranking: quando potrà accadere

Jannik Sinner contro Djokovic, una sfida a distanza per il primo posto nel ranking Atp. Nole in questo 2024 non ha vinto nessun titolo (terza volta in carriera che accade). A Montecarlo out contro Ruud. Sconfitta contro Nardi sul cemento americano e il pesante ko nella semifinale degli Australian Open contro il nostro Jannik Sinner. Djokovic vede in pericolo il suo primo posto nel ranking con l’azzurro pronto a guadagnare altri punti a Madrid. E poi la super sfida a Roma. Il momento cruciale per il sorpasso potrebbe essere al Roland Garros, dove il serbo dovrà difendere 2000 punti e Sinner 45.