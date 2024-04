Axion Open, nella finale di Chiasso si sfideranno Bondar e Riera

CHIASSO (Svizzera) - Sui campi in terra rossa del Tennis Club Chiasso saranno l’ungherese Anna Bondar e l’argentina Julia Riera a sfidarsi per il titolo dell'Axion Open, manifestazione ITF W75 che si sta giocando in svizzera. Il torneo nelle ultime due edizioni ha portato bene alle sue vincitrici Mirra Andreeva (2023) e Lucia Bronzetti (2022), capaci di lì a poco di sbarcare nel tour WTA. L’albo d’oro è indubbiamente di buon auspicio e in attesa di scoprire chi sarà la prossima campionessa, la giornata di semifinali non ha tradito le aspettative.