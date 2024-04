Becker e quel paragone con Sinner che non ti aspetti: "Alcaraz invece..."

Boris Becker incorona Jannik Sinner . L'ex campione tedesco, tre volte vittorioso a Wimbledon, si è detto entusiasta delle prestazioni e dei comportamenti dell'azzurro: "Adoro Jannik Sinner, ovviamente", ha dichiarato Boris Becker in conferenza stampa a Madrid, nell'ambito della 25esima edizione dei Laureus World Sports Awards , "quando vedo Jannik vedo una versione giovane di me stesso, adoro la sua attitudine mentale, che perda o che vinca".

Becker, le parole su Sinner

Becker, che ha fatto notare la similitudine tra lui e Sinner per i capelli rossi, ha poi definito Sinner e Alcaraz come lo Yin e lo Yang. "Sinner e Alcaraz? Non potrebbero essere più differenti in come giocano ma hanno tutti e due un incredibile istinto di giocare fino all'ultimo e di coinvolgere il pubblico. Penso che Alcaraz sia più spettacolare, sia un grande colpitore, forse è più affascinante e riesce a raggiungere ci più il pubblico, ma Jannik di solito vince l'ultimo punto con il suo atteggiamento e il suo modo di stare in campo. Ha molta più potenza dell'anno scorso, è incredibile e sa giocare fino alla fine ed ha un senso della competizione innato", ha spiegato Becker che poi ha aggiunto: "Con Jannik parlo tedesco".