Bertolucci rispolvera una vecchia foto di Panatta: la presa in giro è virale

Continuano a far parlare di loro Paolo Bertolucci e Adriano Panatta . I due ex tennisti, che recentemente si sono trovati d'accordo su Jannik Sinner , si sono resi protagonisti di un siparietto social che ha divertito gli appassionati.

Bertolucci, sfottò social a Panatta: la foto

È stato Bertolucci a far partire lo sfottò sui social, postando una vecchia foto legata al passato di Panatta ovvero dei suoi jeans firmati, un prodotto che risale al 1977. Allegato alla foto dei "Panatta Jeans", Bertolucci ha lasciato uno sfottò all'ex tennista: "Ho dovuto comprarli per incrementare le vendite", aggiungendo l'emoticon di una risata. Scatenati i follower nei commenti, con i due ex tennisti e oggi commentatori che sono stati recentemente ospiti nel salotto di "Splendida Cornice", programma in onda su Rai 3 condotto da Geppi Cucciari.