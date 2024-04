Berrettini salta anche Madrid: altro forfait dopo Monaco, il motivo

Dopo aver dato forfait all'Atp di Monaco, Matteo Berrettini salterà anche il Masters 1000 di Madrid, in programma dal 22 aprile al 5 maggio. Il tennista romano non sarà tra i protagonisti del torneo spagnolo. L'azzurro, dopo aver spinto molto a Phoenix, Miami e Marrakech (dove ha conquistato il titolo), si è preso una pausa: ha saltato il torneo monegasco e ora non prenderà parte neanche al Master 1000 di Madrid.