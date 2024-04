Montepremi Madrid da urlo: quanto incassa chi vince

MADRID - È tutto pronto per il quarto Masters 1000 della stagione. Stavolta si gioca a Madrid , sulla terra rossa spagnola, con la presenza confermata di Jannik Sinner , Novak Djokovic e Carlos Alcaraz , vincitore delle ultime due edizioni. Sarà invece assente Matteo Berrettini .

Masters 1000 Madrid: montepremi da capogiro

Un torneo importante, che presenta un montepremi da capogiro: la cifra totale del prize money per gli uomini è di quasi 8 milioni, dei quali circa 936mila andranno al vincitore. Premi importanti anche per chi raggiungerà la finale (512.260 euro) e le semifinali (284.590 euro). Senza dimenticare ovviamente i punti per il ranking, con ben 1000 punti al vincitore.