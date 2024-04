Panatta: “Alcaraz o Sinner? Mi fermano per strada, Carlos ancora…”

Meglio Sinner o Alcaraz ? La risposta probabilmente divide gli appassionati, ciò che è certo però che i due fenomeni della racchetta sono il futuro del tennis mondiale e prossimi a raccogliere l'eredità di Novak Djokovic, ancora in testa al ranking Atp. Adriano Panatta non si è tirato indietro e alla domanda che ultimamente va molto di moda ha risposto così.

Panatta, Sinner o Alcaraz

“Mi chiedono tutti, mi fermano anche per strada: 'È più forte Sinner o Alcaraz?' Oggi Alcaraz è un pochino più forte se giocano tutti e due al 100 percento. Però Sinner è molto più costante per cui se Alcaraz gioca al 98 percento Sinner lo batte. Però sul match secco Alcaraz è ancora un pochino in vantaggio se giocano entrambi al massimo”, la risposta di Panatta durante la Domenica Sportiva.